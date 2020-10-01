الوطنية للإعلام: بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات "النواب" لعمل حملاتهم الدعائية على شاشاتها

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين عن البدء فى تلقي طلبات الأحزاب والمرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠ لعمل الحملات الدعائية لبرامجهم الانتخابية عبر شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وانطلاقا من دورها الوطني تؤكد الوطنية للإعلام على القيام بواجبها في تكثيف الفترات الإخبارية و التنويهات لتوعية المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام واختيار نوابهم بحرية وشفافية من خلال انتخابات حرة ونزيهة كما تقوم بتعريف الناخبين بالمرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظات مصر.
وتلتزم الوطنية للإعلام فى تغطيتها الإعلامية للانتخابات بكافة الضوابط والمعايير المهنية والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين.
وتشير الوطنية للإعلام الى أنه يمكن للسادة المرشحين الراغبين فى عمل الحملات الدعائية على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام التواصل مع القطاع الاقتصادى بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو كورنيش النيل أو التواصل عبر الإيميل
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