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ومن المقرر أن تسير الشركة 4 رحلات أسبوعياً بين كازاخستان وشرم الشيخ، كما تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والركاب بالورود وكان فى استقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى.
وقدم فريق العلاقات العامة جميع التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. وصول أولى رحلات شركة آير أستانا إلى مطار شرم الشيخ الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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