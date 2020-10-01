صور .. وصول أولى رحلات شركة آير أستانا إلى مطار شرم الشيخ الدولى

ومن المقرر أن تسير الشركة 4 رحلات أسبوعياً بين كازاخستان وشرم الشيخ، كما تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والركاب بالورود وكان فى استقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى.

وقدم فريق العلاقات العامة جميع التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.