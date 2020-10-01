بالأسماء.. وزارة البترول تعلن حركة تنقلات تشمل 11 رئيس شركة

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الخميس، حركة تنقلات شملت 11 من رؤساء شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات.





شملت الحركة تعيين كل من: المهندس محمد شعبان عبدالعاطى رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للبترول، والمهندس عبدالله بخيت رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيست زيت بتروليم "زيتكو"، اعتبارا من 1 أبريل 2021، والمهندس إبراهيم مصطفى الجوهرى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شقير البحرية للزيت "أوسوكو". كما جرى تعيين المهندس أسامة مصطفى البغدادى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمة)، والمهندس بدرى يمانى محمد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروشهد اعتبارا من 10 نوفمبر 2020، والجيولوجى أشرف حسن أبوزينة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول، والمهندس عصام الدين فريد عبدالحليم إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول. وتضمنت حركة الترقيات تعيين كل من: المهندس حسين أحمد فرغلى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول اعتبارا من 1 إبريل 2021. Advertisements المحاسب مصطفى السيد إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو". المهندس ياسر يوسف الجرشة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة "صيانكو". المهندس السيد بشندى محمد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الضبعة للبترول اعتبارا من 10 نوفمبر 2020. الجيوفيزيقى هشام محمود نعيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شلاتين للثروة المعدنية.

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