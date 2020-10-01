مايا مرسى: المرأة المصرية تنعم بطفرة فى الحقوق والمكتسبات خلال رئاسة السيسى

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على كلمته التى تم عرضها بالأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إعتماد اعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى، فى تصريح لها اليوم، أن المرأة المصرية تعيش حقبة تاريخية مهمة شهدت خلالها إنجازات فى وضع المرأة غير مسبوقة، حيث تنعم المرأة فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بطفرة فى الحقوق والمكتسبات لم تحدث من قبل والتى كانت منذ سنوات طويلة تمثل حلم بالنسبة لها وأمل تسعى جاهدة للوصول اليه وتحقيقه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس والتى أكد فيها أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، وبما يتفق مع ما جاء فى العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، داعيا الجميع إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فعالية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على ما قاله الرئيس السيسى فى كلمته بأن "مصر استطاعت أن تخطو خطوات ثابته فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة"، مشيدة أيضا بما جاء فى خطاب الرئيس بالامم المتحده بأن "المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشارت إلى أن الرئيس دائما ما يؤكد فى جميع خطاباته أنه مؤيد وداعم للمرأة المصرية، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية حقيقية تدرك مكانة وأهمية مشاركة المرأة، حيث أصبحت المرأة مشارك قوى فى جميع المحافل المحلية والاقليمية والدولية، وأصبح العالم من حولنا يشيد بما تشهده المرأة فى مصر من تقدير ودعم لدورها المهم من قبل القيادة السياسية، قائلة "إن المرأة المصرية تفخر برئيسها الذى أنصفها وساندها بقوة للمشاركة فى جميع المجالات".