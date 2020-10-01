قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، التجديد مرة أخري جمال ياقوت عبد اللطيف فواز، كبير باحثين قانون بدرجة مدير عام بالإدارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية لتولي مهام رئاسة الشهر العقاري لمدة تسعة اشهر قادمة. وتضمن القرار رقم 6824 لسنة 2020 أولا:تكليف جمال ياقوت القائم باعمال وكيل مدير عام الادارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية مؤقتا القيام بأعمال الأمين العام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة تسعة أشهر Advertisements ثانيًا: يسند له مؤقتًا القيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة تسعة أشهر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر قرار وزير العدل بالتجديد لرئيس الشهر العقاري والتوثيق لـ 9 أشهر جديدة (مستند) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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