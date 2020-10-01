مايا مرسي: نشهد إنجازات غير مسبوقة في وضع المرأة

تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمته التي تم عرضها بالأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تعيش حقبة تاريخية هامة شهدت خلالها إنجازات في وضع المرأة غير مسبوقة، حيث تنعم المرأة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بطفرة في الحقوق والمكتسبات التى لم تحدث من قبل والتى كانت منذ سنوات طويلة تمثل حلما بالنسبة لها وأمل تسعى جاهدة للوصول إليه وتحقيقه، مشيرة إلى أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقلدت المرأة مناصب لم تصل إليها من قبل.

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وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس والتى أكد فيها أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، داعيا الجميع إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فعالية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، ما قاله الرئيس بأن "مصر استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة"، مشيدة أيضا بما جاء في خطاب الرئيس بالأمم المتحدة بأن "المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الرئيس دائمًا ما يؤكد في جميع خطاباته أنه مؤيد وداعم للمرأة المصرية، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية حقيقية تدرك مكانة وأهمية مشاركة المرأة، حيث أصبحت المرأة مشاركة قوية في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وأصبح العالم من حولنا يشيد بما تشهده المرأة في مصر من تقدير ودعم لدورها الهام من قبل القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تفخر برئيسها الذي أنصفها وساندها بقوة للمشاركة في جميع المجالات.