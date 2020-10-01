إنفوجراف .. السيسى ينصف المرأة أمام العالم

وأوضح الرئيس السيسى، أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتماد "إعلان برنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". ويستعرض "دوت الخليج" إنفوجراف يوضح أبرز النقاط التى تحدث حولها الرئيس السيسى فى كلمته. وقال الرئيس السيسى "على المستوى الوطنى استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضى بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية فى الحياة العامة". Advertisements وأضاف "قد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء وفى البرلمان المصرى إلى 25٪ كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومى".

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