الزمالك يحقق فوزا غاليا على المصرى بهدف ويبتعد بوصافة الدورى عن بيراميدز

حقق فريق الزمالك ثلاث نقاط غالية بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة الأولى للبرتغالى باتشيكو كمديرا فنيا للفريق الأبيض فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى ، ليرتفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 64 نقطة فى المركز الثانى للمسابقة ويبتعد بـ7 نقاط كاملة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 33 نقطة فى المركز الرابع عشر .

أحرز هدف الزمالك محمود علاء فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء احتسبها أمين عمر حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفار من كرة عرضية قام بها كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض وارتطمت بيد إحدى مدافعى المصرى داخل منطقة الجزاء .

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسى، إسلام جابر، أحمد زيزو، أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: كاسونجو.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى، حسن على، فريد شوقى، أحمد شوشة.

خط الوسط: عمرو موسى، إيزى إيميكا، عبد الرحمن زين، عمر كمال، مفتاح طقطق.

خط الهجوم: محمود وادى

Advertisements

الشوط الأول

حاول لاعبو المصرى بعد الهدف إدراك هدف التعادل بالضغط من منتصف وسط الملعب عن طريق عمر كمال ومفتاح طقطق ومحمود وادى ، وبالفعل وفى الدقيقة 26 يحتسب امين عمر ركلة جزاء للفريق البورسعيدى بعد تسديدة عمر كمال عبد الواحد وترتطم الكرة بيد محمود علاء إلا أنه وبعد العودة للفار ألغى الحكم الكرة لتستمر النتيجة تقدم الفريق الأبيض بهدف مقابل للاشئ حتى اللحظة .

ضغط لاعبو المصرى البورسعيدى فى الربع ساعة الأخيرة فى الوقت الذى انكمش فيه لاعبو الزمالك وتراجعوا للخلف وفى الدقيقة 36 يشهر حكم المباراة الكارت الأحمر فى وجه التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك بعد اعتراضه عليه بشكل غير لائق بعدما قام اللاعب بالإعتراض فى إحدى الكرات ليشهر له الحكم إنذار أصفر ثم استمر اللاعب فى الانفعال وقام بالتوجه إلى الحكم ورفع سماعة الأذن الخاصة به ليقوم الحكم بطرده .ويكمل الزمالك اللقاء بـ10 لاعبين .

دانت السيطرة تماما للاعبو المصرى وسط دفاع وتألق من الثنائى محمود حمدى الونش ومحمود علاء مدافعى الزمالك ومن خلفهم محمد أبو جبل وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يتصدى محمد أبوجبل لاخطر كرات المصرى من تسديدة متقنة من الليبى مفتاح طقطق من على حدود منطقة الجزاء ، وفى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع يحتسب أمين عمر ركلة جزاء ثانية لصالح الزمالك يتصدى لها محمود علاء أيضا ويضعها فى القائم الأيسر لأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى .

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بإجراء الزمالك أولى تغييراته بنزول إمام عاشور بدلا من الكونغولى كاسونجو كابونجو لتامين منطقة وسط الملعب بعد طرد فرجانى ساسى ، وسيطر لاعبو المصرى على منطقة وسط الملعب تماما وقاموا بشن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمد أبوجبل والتى كاد من إحداها وفى الدقيقة 59 أن يحرز عمر كمال عبد الواحد هدف التعادل للفريق الساحلى بعدما انفرد بمحمد أبوجبل وسدد كرة قوية تصدى لها حارس الزمالك ببراعة .

جاءت الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى عبارة عن كر وفر فى منطقة وسط الملعب ولم تسنح أى فرصة على المرميين وامتلك لاعبو المصرى الكرة فى منطقة وسط الملعب دون جدول وحاول ظهيرى الجنب كريم العراقى وعمر كمال صناعة بعض العرضيات لمحمود وادى داخل منطقة الجزاء إلا أن يقظة الثنائى علاء والونش حالت دون نجاح وادى فى إستغلال إحدى الكرات ليستمر التقدم الزملكاوى على المصرى بهدف مقابل للاشئ .

وفى الربع ساعة الأخيرة شن لاعبو المصرى بعض الهجمات من على جانبى الملعب خاصة بعدما أجرى على ماهر المدير الفنى للمصرى تغييرات هجومية بإشراك زياد فرج وأحمد جمعة لزيادة الفاعلية الهجومية .

ورغم ميل الزمالك للدفاع إلا أن هجماتهم كانت مؤثرة وكاد المغربى أشرف بن شرقى أن يحرز الهدف الثانى للفارس الأبيض لولا براعة أحمد مسعود الذى تصدى لإنفراد تام من لاعب الأبيض ، وبعدها وفى الخمس دقائق الأخيرة من المباراة انفرد أيضا أحمد سيد زيزو بالمرمى إلا أن يقظة مسعود حالت دون إحراز الزمالك لهدفه الثانى لينتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض يهدف مقابل للاشئ .