مصر للطيران تُسيّر رحلتين إلى المغرب أيام 8 و9 أكتوبر

تُعلن مصر للطيران عن تشغيل رحلتين من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) أيام 8 و 9 أكتوبر رقم MS847، في إطار تحديثات إجراءات السفر الواردة من مختلف الدول.

ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع أنحاء العالم.

وترجو مصر للطيران من عملائها الراغبين فى السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.

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