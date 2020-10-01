مصر للطيران تُسيّر رحلتين إلى المغرب أيام 8 و9 أكتوبر

تُعلن مصر للطيران عن تشغيل رحلتين من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) أيام 8 و 9 أكتوبر رقم MS847، في إطار تحديثات إجراءات السفر الواردة من مختلف الدول.
ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع أنحاء العالم.
وترجو مصر للطيران من عملائها الراغبين فى السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.
استقبل مطار القاهرة الدولي، الطائرة الثانية عشرة و الأخيرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.
وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، بأنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات الـ20 المقبلة نموًا بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .
ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة مصرللطيران للخطوط الجوية، بأن مصرللطيران تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الايرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.
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