وزيرة التضامن: الوعي الزائف لا يقل خطورة عن الإرهاب

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ختام عرض أفلام وزارة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات "سينما الأربعاء" بساقية الصاوي والتي شهدت عرض أفلام الوزارة أسبوعيا طوال شهر سبتمبر، بالإضافة إلى معرض للأسر المنتجة على هامش الفعالية.

وتفقدت القباج برفقة المهندس محمد الصاوي مؤسس الساقية قبيل بدء الفعالية معرض الأسر المنتجة وتحدثت مع العارضين وتفقدت منتجاتهم واستمعت إلى احتياجاتهم.

وعرضت الساقية ضمن الفعالية أفلام "ديارنا الفيوم"، كرامة، ست الكل، ست الحبايب، البيت، نساء التضامن، فيما أدارت الإعلامية رضوى حسن جلسة مع السيدات بطلات الأفلام.

من جانبها، أعربت نيفين القباج في بداية كلمتها عن تقديرها للسيدات أبطال الأفلام، مشيرة إلى أنهن من النماذج الجميلة والمشرفة اللاتي نتعلم منهن ومن نجاحهن.

وتحدثت نيفين القباج عن عدة نقاط تناولتها الأفلام، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تكامل الأسرة، لكنها تسعى أيضا لزيادة تردد السيدات على مراكز استضافة وتوجيه المرأة، لما له من أهمية في تقديم المشورة للسيدات، مضيفة أن قضية العنف قضية مجتمع؛ لأن من يتربى على العنف يمارس هو نفسه العنف ويصبح له ضحايا آخرين، وأن المجتمع العاقل القوي لا يمكن أن يكون عنيفًا، لأن هذا العنف ينعكس على الأسرة ويزيد من نسبة الطلاق لذا أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج، كما تعزز من مكاتب الاستشارات الأسرية، لأن محاكم الأسرة ليست بديلا عن الاستشارات الأسرية.

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وقالت نيفين القباج إن أبطال التنمية في الأرض والميدان هن الرائدات الريفيات والميسرات والمشرفات ومكلفات الخدمة العامة، وهن كريمات رغم ندرة ما لديهن، يستمعون إلى الأسر ويتفاعلن مع مشاكلها ويقدمن العون دون انتظار شئ، وهن يحملن وزارة التضامن الاجتماعي على أكتافهن، مضيفة أن لهن دور كبير في تصحيح الوعي الزائف؛ حيث تعمل الوزارة معهن من خلال برنامج وعي على تصحيح الوعي الزائف لأنه لا يقل خطورة عن الإرهاب.

وأضافت أن قضية مؤسسات الرعاية تؤلمها كثيرا، وتحتاج إلى دعم في هذه القضية، معتذرة عن وجود أي مشكلة أو ألم أو حزن للأبناء بالمؤسسات ، مؤكدة على عدم التهاون في أي مشكلة تواجههم، كما وعدت بإحداث تطوير كبير في هذه المؤسسات.

وتمنت نيفين القباج لكل سيدة القوة والسعادة، وقدمت الشكر إلى كل رجلٍ ساند المرأة ويشعرها بقوتها، لأن قوة المرأة لا تأخذ من قوة الرجل بل تزيدها وتعززها.

وقالت نيفين القباج إنها تشعر بسعادة كبيرة بالتفاعل مع المواطنين في الشارع، قائلة: "منتهى السعادة لدي أن أتواجد مع المواطنين في الشارع، وأن أستمع إلى مشكلاتهم والعقبات التي تواجههم، فقلبي يستكين ويستريح بالاستماع إليهم".

وعقب عرض الأفلام أقيمت جلسة حوارية لعدد من السيدات من بطلات الأعمال المعروضة أدارتها الإعلامية رضوى حسن.