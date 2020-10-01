نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
علق الفنان نبيل الحلفاوي على أهمية تولي بيتسو موسيماني تدريب النادي الأهلي في الفترة الحاليه خلفا للسويسري لرينيه فايلر.
وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "#موسيماني
بالنسبة للمنتخب أنا من المنحازين للمدرب المصري. لأنه يتسلم الجاهزين ويوظفهم ويبث فيهم الروح. أما بالنسبة للأندية فهي مصنع اللاعبين.. وقت طويل للتدريب والتطوير. وهنا".
احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاد محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.
ونشر يوسف الشريف عبر حسابة بتويتر صورة ل تريزيجيه وعلق عليها قائلا "كل سنه وانت طيب يا تريزيجيه وعقبال سنين كتير من النجاح والتألق ودايمًا مكسر الدنيا ورافع اسم بلدك #تريزيجيه"
علق ربيرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ على تتويجه اليوم بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا موسم 2019-2020
وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "لا تتوقف أبدا عن الحلم شكرا على الجوائز المرموقة الليله هي لحظة فخر لكن الرحلة مستمرة".
حرص محمد مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي على توديع مدربه السابق رينيه فايلر عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي وتولي المدرب الجنوبي الافريقي موسيماني خلفا له.
ونشر قفشة عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له مع رينيه فايلر ومساعديه وعلق قائلا " وداعا سيد رينيه فايلر شكرا على كل شيء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال.. تعليق ليفاندوفسكي على تتويجه بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا.. ونبيل الحلفاوي يشيد بتعاقد الأهلي مع موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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