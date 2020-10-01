انت الان تتابع تفاصيل خبر “بشاير أكتوبر الخير” زيادة الدعم والمعاشات 100 جنيه لهذه الفئات ممن يزيد عمرهم عن 65 سنة والصرف في أكتوبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت اليوم وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج قراراً بـ زيادة الدعم والمعاشات والدعم لبعض الفئات بمقدار 100 جنيه خلال شهر أكتوبر، ويبلغ عدد الفئات التي حددتها وزارة التضامن لصرف الـ100 نحو 409 ألف مواطن.

زيادة الدعم والمعاشات 100 جنيه لهذه الفئات ممن يزيد عمرهم عن 65 سنة

وجاء قرار زيادة الدعم والمعاشات لكل من يحصل على دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب معاشات التضامن الإجتماعي، لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وجاء قرار وزيرة التضامن في إطار الإحتفال باليوم العامي للمسنين.

وأضافت وزيرة التضامن لإجتماعي بأنه سوف يتم إضافة هذه الزيادة وصرفها بدايةً من يوم 15 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف دعم كبار السن وتلبية احتياجاتهم.

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وفي سياق متصل فقد أصدرت هيئة التأمين الإجتماعي قراراً ببدء صرف معاشات أكتوبر، وكذلك الدفعة الثانية من الفروق المالية الخاصة بالعلاوات الخمسة، والتي حان موعدها مع بداية الشهر الجاري، بدءً من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.