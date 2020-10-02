عقب تبادل إطلاق النيران.. ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مشهور عنهم الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن تحديد مكان إختباء (3) عناصر شديدة الخطورة بناحية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة تخصصوا بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الآثم.

وتم استهداف العناصر بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ولدى استشعار تلك العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

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وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ،2 بندقية خرطوش ، فرد محلى ، وتبين إصابة أحدهم بعيار نارى ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.