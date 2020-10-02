فرش 25 منزلاً بدوياً لأهالي مركز نخل (صور)

تواصل الدولة بسط يد التنمية العمرانية و المجتمعية على أرض سيناء، من خلال إنشاء المساكن البدوية لتوطين أبناء القبائل في منطقة وسط سيناء حيث تم الانتهاء من إنشاء 25 منزلاً بدوياً تم تسليمها لأهالي مركز نخل بمنطقة وسط سيناء.

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل إنه تم اليوم ، الخميس، وصول الدفعة الأولى من أثاث تبرعت به إحدى المؤسسات لفرش 25 منزل أنشأتها الدولة وخصصتها لأهالي وسط سيناء بمركز مدينة نخل، مشيراً إلى رئيس مدينة نخل أنه تم الانتهاء من بناءها بمدينة نخل طبقا للبرتوكول بين المحافظة وجهاز التعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المهندس ناجي إبراهيم، مدير منطقة تعمير شمال سيناء، إن مشروعات التعمير الجديد في وسط سيناء تاني في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير منطقة وسط سيناء تمهيدا لتوطين أبناء القبائل بمنازل بدوية تتناسب مع طبيعة وعادات وتقاليد بدو سيناء.

وحسب رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن البيوت الجديدة تم توزيعها بواقع 40 منزلا بمركز ومدينة الحسنة ، و 25 منزلا بمركز ومدينة نخل .

ويتكون كل منزل من المنازل البدوية المقرر إنشاءها والأخرى التي تم انساؤها من غرفتين وحمام ومطبخ وملحق بهحوش لتربية الطيور والأغنام بما يتوافق مع متطلبات الحياة البدوية في وسط سيناء.

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ووجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على سرعة توزيع المنازل التى تم الانتهاء منها وتخصيص نسبة منها للحالات الأكثر احتياجا من ذوى الاحتياجات الخاصة" المعاقين " وأسر الشهداء المصابين والأرامل والمطلقات بواقع 10 % لكل منهم، موضحاً أنه سيتم تحويل عقود الايجار الى مقابل انتفاع لمدة 25 عاما بواقع مبلغ 200 جنيه شهريا للبيوت الواقعة فى وسط المدينة ، و 100 جنيه فقط شهريا للبيوت الواقعة فى الأطراف أو خارج المدن وفى القرى الكائنة بمركزي الحسنة ونخل في وسط سيناء.

وأشار العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إلى أنه تم وضع الضوابط الخاصة بتوزيع البيوت البدوية بنظام القرعة وفقا للأولويات ممن لم يسبق حصولهم على وحدات سكنية وإخطار شركة الكهرباء والمواطنين من أصحاب البيوت البدوية الجديدة لتركيب عدادات الكهرباء خلال 3 شهور، وعمل كشوف مختومة ومعتمدة بنتيجة القرعة.