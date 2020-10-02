انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. حياة الدرديري “عكاشة طبطب عليا وقالي انتحار يفوت ولا حد يموت” بعد شائعة انتحارها بصبغة شعر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أشيع خلال الأيام الماضية أن الإعلامية حياة الدرديري زوجة الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة، حاولت الإنتحار بتناول صبغة شعر، ولكن تم إنقاذها بعد نقلها إلى معهد السموم.

حياة الدرديري “عكاشة طبطب عليا وقالي انتحار يفوت ولا حد يموت”

وأضافت الدرديري أن زوجها توفيق عكاشة وفور علمه بشائعة الإنتحار قامي بضمي إليه “وطبطب عليا” وقال لها “انتحار يفوت ولا أحد يموت”، مضيفة أن عكاشة يمتاز بالرزانة والهدوء، وخاصة حينما يستقبل مثل هذه الأخبار.

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وأضافت حياة الدرديري في تصريحات لها اليوم أنه استغربت مثل هذه الشائعة وضحكت كثيراً، كما أعربت عن غضبها تجاه بعض المواقع والتي نشرت الخبر دون أن تتحرى الدقة، بالرغم من أن هاتفها معروف للجميع.

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وأشارت إلى أنها الآن متواجدة في الساحل الشمالي، وأن أهلها صدقوا الخبر، خاصة وأه والدها توفي منذ شهرين وأن حالتها النفسية كانت سيئة جداً، وللمزيد من تصريحاتها استمع لفيديو المرفق بالخبر.