صور .. خليجيون فى حب مصر تقيم عزاء بالقاهرة لأمير الكويت الراحل

أقام الدكتور يوسف العميرى، رئيس مجلس إدارة جمعية "خليجيون فى حب مصر"، عزاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذى انتقل إلى جوار ربه، الأربعاء الماضى، إذ أعلن الدكتور يوسف العسيرى عن فتح دفتر عزاء فى ديوان "خليجيون فى حب مصر" بالقاهرة.





وتقدم الدكتور يوسف العميرى، رئيس ومؤسس "خليجيون فى حب مصر"، ورئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء "خليجيون فى حب مصر" فى كل البلدان العربية، بخالص العزاء إلى الشعب الكويتى وأسرة الفقيد، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، فى وفاة الأمير صباح الأحمد، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت، مؤكدا أن الأمة العربية والشعب الكويتى زعيما حكيما من طراز رفيع.

وكان يتلقى العزاء كل من الدكتور يوسف العميرى، رئيس "خليجيون فى حب مصر" وحرمه والمستشار محى بدراوى عضو مجلس "خليجيون فى حب مصر" وحرمه رشا بدراوى.

كما شارك بالحضور كل من الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ والسفير عمرو جمعة والمستشارة نجوى صادق واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وسيدة الأعمال ليلى شتا، وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال.

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وأكد العميرى، أن الدور الكويتى المشهود فى العالمين العربى والاسلامى يأتى انعكاسا لما تبناه الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، عميد الدبلوماسية فى العالم، والقائد الإنسانى، الذى قاد الدبلوماسية الكويتية لعقود ممتدة وقاد البلاد أميرا لها، من سياسات متوازنة تحافظ على الأمن القومى العربى ومصالح الشعوب والدول العربية، وتهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، وهو ما انعكس فى الألقاب الدولية الرفيعة التى ازدادت رفعة باقترانها باسم الراحل الأمير العظيم صباح الأحمد، فهو قائد العمل الإنسانى كما لقبته الأمم المتحدة وأمير الإنسانية الذى عرف عنه عمل الخير ووساطة الخير والسلام وأفنى عمره فى العطاء لبلاده ولأمته.

وأعرب العميرى، عن ثقته فى حكمة أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فهو خير خلف لخير سلف شقيقه الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.