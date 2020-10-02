وأضافت الوزارة فى بيان صحفى سابق، أن ذلك بمحافظات: "البحيرة – الغربية – القليوبية – المنوفية"، بواقع 4 طن لمحافظة الغربية، و3 طن لكل من محافظة "البحيرة – القليوبية – المنوفية"، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 879 ألف كيلو من اللحوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن توزيع 13 طن لحوم أضاحى اليوم فى المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.