الأوقاف تفتتح 27 مسجدا جديدا بـ9 محافظات اليوم

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، افتتاح 27 مسجدًا اليوم الجمعة، فى تسع محافظات، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه 309 مساجد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020.





وقال وزير الأوقاف فى تصريحات سابقة، إن المساجد التى سيم افتتاحها فى مديرية أوقاف شمال سيناء، هى مساجد عباد الرحمن – المساعيد العريش ، ومسجد آل ياسر حى آل ياسر العريش ، ومسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش ، ومسجد عمورية قرية عمورية بئر العبد ، ومسجد ال عمار قرية رمانة بئر العبد ، ومسجد الغزلان حى الغزلان بئر العبد ، ومسجد التجمع العمرانى حى ابنى بيتك العريش.

كما سيتم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق رأس غارب بمديرية أوقاف البحر الأحمر، ومسجد الإيمان شارع البحر- بورسعيد بمديرية أوقاف بور سعيد.

وفى مديرية أوقاف الإسماعيلية سيتم افتتاح مسجد المغفرة عزبة جود الضبعية فايد، ومسجد الإمام منشية الأبطال – القصاصين ، مسجد نور الإسلام الضبعية – فايد ، مسجد أنس بن مالك ابو بلح ، بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة .

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وأضاف وزير الأوقاف، أنه سيتم افتتاح عدة مساجد بمديرية أوقاف كفر الشيخ وهى : مسجد أبو احمد المشرقى الحامول، الكبير 75 المنصور الكبير الحامول ، مسجد عزبة اللبيشى كفر عسكر شرق ، قرية 77 المنصور الحامول ، المناوفة البحرية الحامول ، ومسجد عزبة صالح الحامول.

وفى أسيوط سيتم افتتاح مسجد أولاد حمدان بنى يحيى - ديروط ، الشيخ ياسين دشلوط – ديروط الشيخ غانم العنميا الفتح الرحمن عواجة - ديروط ، كما سيتم افتتاح عدة مساجد بمديرية أوقاف المنيا : مسجد الفتح البريا بنى عبيد أبو قرقاص ، القبلى منشئة اليوسفى بنى مزار.

كما سيتم افتتاح مسجد مسجد الدبركى – وردان – الجيزة، ومسجد مسجد الرحمن – منشأة صبرى أبو علم تمى الأمديد بالدقهلية.