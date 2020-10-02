نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. خبير أوبئة: ثلاث دول ستسيطر على لقاح فيروس كورونا ولن يتبقى حقنة واحدة.. ترامب يؤكد خضوعه وميلانا للفحوصات بعد إصابة ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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