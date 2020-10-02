شاهد.. فى عهد الرئيس السيسى المرأة فوق الرؤوس

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلامى حسام الدين حسين، والإعلامية ليندا عبد اللطيف، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و ON، اليوم الجمعة، تقريرًا تلفزيونيًا عن تمكين المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويعتبر تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس السيسى لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة، مع الإيمان بقدرات المرأة المصرية والتى ساهمت فى عهد الرئيس، فى تحقيق هذا الهدف، من خلال تقلدها العديد من المناصب فى الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار فى الحكومة، ومشاركتها بقوة فى الحياة النيابية والبرلمانية.

واستطاعت المرأة المصرية إثبات جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، وأثبتت للجميع أنها تستحق أن تتبوأ تلك المكانة التى منحها إياها الرئيس السيسى، كما نص دستور عام 2014 على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.

وذلك قبل أن يعلن الرئيس السيسى 2017 عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذى يعد سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع.