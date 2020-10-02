الفرصة الأخيرة.. غلق فترة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة فى السابعة مساء

تغلق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فترة تقليل الاغتراب "التحويلات" لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجارى.





يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى. وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل.

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