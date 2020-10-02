اليوم.. محافظ القاهرة يفتتح المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس

يفتتح محافظ القاهرة خالد عبد العال، المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذى تنظمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر، تحت عنوان "سوق مصر"، بمشاركة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.





ووزع المحافظ فى وقت سابق، حقائب مدرسية على العمال والموظفين العاملين بديوان عام محافظة القاهرة ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم من الابتدائى للثانوى. وأكد محافظ القاهرة، بحسب بيان، حرصه على توفير كل أنواع الدعم للعاملين بالمحافظة وإدخال البهجة على أبنائهم بمناسبة قرب العودة للدراسة.

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