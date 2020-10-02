الوزراء: بيع الأراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تزعم السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، مُوضحةً أن عملية بيع الأراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين للشروط المطلوبة، كما تخضع لرقابة مُشددةً من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى حرص الشركة على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها. وفى سياق متصل، فقد انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حتى الآن من بيع أكثر من 18 ألف فدان، من إجمالى مساحة الأراضى المتاحة للبيع والاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تبلغ نحو 24 ألف فدان، كما تتيح الشركة مجموعة من الأراضى الجاهزة أمام المستثمرين خلال العام الجارى، دون إجراء طرح عام، وتتوزع تلك الأراضى على منطقة الداون تاون "وسط البلد" والتى تقام على مساحة تبلغ 1360 فداناً، والمنطقة الاستثمارية المتعددة MU22 والتى تتضمن فرصاً للاستثمار المختلط "التجارى والإدارى والخدمى"، والتى تقام على مساحة 353 فداناً، على أن تحدد الشركة المساحات المتاحة أمام المستثمرين وفقاً للأغراض الاستثمارية المطروحة، وكذلك تحدد الارتفاعات ونسب التميز فى المشاريع.

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