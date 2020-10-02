التعليم العالى تنفى زيادة مصروفات الجامعات الحكومية

وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسى 2020/2021، وأن مصروفات الجامعات الحكومية للعام الدراسى الجديد بكل الكليات والمعاهد، كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادة، حرصًا من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور خاصة فى ظل أزمة كورونا.
وأوضحت الوزارة، فى بيان توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أنه فى إطار الاستعدادات للعام الجامعى الجديد فى ظل أزمة كورونا، تم الإعلان عن الإطلاق التجريبى لمنصة "التعلم عن بعد" "https://egypt-hub.edu.eg" لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية و"Blue Cloud" لتطوير البرمجيات، حيث تعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم قاعات التعليم الافتراضية مع وضع آليات تتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه فى الجامعات بدءًا من العام الدراسى الجديد، حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة، وسيتمكن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات من خلال برنامج "Microsoft Teams" من توحيد اتصالاتهم، وبناء غرف دراسية تعاونية تساهم فى تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب، كما تتيح المنصة تفعيل حسابات "Office 365" لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التى توفرها شركة مايكروسوفت استعدادًا للعام الدراسى الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.
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