عاجل.. التعليم: الامتحانات مجانية دون أى رسوم على جميع الطلاب

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسى الجديد، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسى الجديد. وأكدت الوزارة أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجانى دون فرض أى رسوم على الطلاب بكافة المراحل التعليمية، سواء كان الامتحان ورقياً أو إلكترونياً، وذلك حرصاً من الدولة على إتاحة فرص التعليم المجانى لكافة الطلاب باعتباره حقاً يكفله لهم الدستور والقانون.

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