عاجل.. التعليم: سداد المصروفات ليس شرطا لتسليم الكتب والتابلت

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلزام المدارس عدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن، وبالفعل صدرت تعليمات تُلزم جميع المدارس بتسليم جميع الكتب الدراسية، أو التابلت للطلاب دون أى شرط أو تمييز، وعدم ربط تسليمهما بدفع المصروفات المدرسية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة. وفى السياق ذاته، فقد تم الانتهاء من توريد الكتب الدراسية تمهيداً لتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد، ويصل عدد الكتب المدرسية التى تؤلفها الوزارة وتقوم بطباعتها بجميع مراحل التعليم العام والفنى إلى 177 مليون نسخة، وبالنسبة للمرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، فلن يتم طباعة الكتب المدرسية خلال العام الدراسى الجديد، حيث سيتم توفير الكتب فى شكل ومحتوى رقمى من خلال أجهزة التابلت، كما تتضمن خطة الوزارة توفير مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، تتضمن تدريباً على نظام الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة.

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