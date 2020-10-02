قناة السويس: سجلنا مرور 140 ألف و19سفينة من يناير حتى 30 سبتمبر 2020

وخلال الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع استمرار بذل الجهود من مختلف كافة العاملين بهيئة قناة السويس، سعيا لتحقيق زيادة فى حجم المرور الآمن للسفن، والوصول به لـ 95 سفينة/يوم، وذلك بحلول عام 2023، إلى جانب العمل على تنويع الإيرادات من خلال الأعمال ذات الصلة بالمجرى الملاحى، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، خلال الاجتماع، بيانا بحركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة من يناير 2020، وحتى 30 سبتمبر 2020، مشيراً إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، منوها بأن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، إذ يصل طولها إلى 400م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5م، محملة بـ 23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن، لافتاً كذلك إلى عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تُعد أول عملية عبور من نوعها فى تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز"HDPE"، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى بنجلاديش، إذ يبلغ طول 6 مواسير منها 620 م بقطر 2.3 م، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى إلى 500 م بنفس القطر، مضيفاً أن القناة شهدت أيضا مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.

وفيما يتعلق بسياسات التسويق الأخضر، أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن شركة "أيكيا" وجهت وكلاء الشحن التابعين لها لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح فى رحلاتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب، وذلك إثر المخاوف المتعلقة بزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحرارى خلال مسافات الإبحار الطويلة الناتجة عن احتراق الوقود والتأثيرات السلبية على البيئة، كما أشار إلى ما قامت به المنظمة البحرية الدولية، من إلزام للسفن باستخدام وقود ذى نسبة كبريت 0.5% لتقليل انبعاث اكاسيد الكبريت التى تضر البيئة.

وتطرق رئيس هيئة قناة السويس إلى الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير وتحسين المجرى الملاحى لقناة السويس، مشيرا إلى أنها تتضمن تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشاد، وتطوير وإنشاء 10 جراجات طوارئ، وكذا إنشاء عدد 37 قيسونا لرباط السفن بمنطقة شرق وغرب البحيرات، وتحسين المدخلين الشمالى والجنوبى بمنطقة البلاح، فضلا عن تطوير وتعميق التفريعة الغربية للوصول الى مرحلة "52/48 قدم"، وتطوير وتعميق بوغازى بورسعيد الشرقى والغربى، إلى جانب تطوير وإنشاء تكسيات وتدعيم وحماية المساطيح وصيانة شمعات الرباط على طول المجرى الملاحى.

وتناول رئيس هيئة قناة السويس، خلال العرض، موقف تطوير الأسطول البحرى، وخصوصا ما يتعلق ببناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 70 طنا، وكذا ما يتعلق ببناء وتوريد كراكتين طاردتين ماصتين ذات حفار قدرة 4800 كيلووات خدمة شاقة، مشيراً كذلك إلى موقف بناء 100 مركب صيد.

ولفت الفريق أسامة ربيع، خلال العرض إلى الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمى، مشيراً إلى أنها تضمنت تنفيذ العديد من البرامج، ومنها ما يتعلق بالحجز الإلكترونى للسفن "طلب تقدير الرسوم قبل العبور- طلب عبور السفن"، وكذا ما يتعلق بخدمة الترسانات "خدمة إصلاح وصيانة السفن - خدمات الانقاذ - خدمات الجودة"، مضيفا أنه تم إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء، بما يسهم فى قياس مدى رضاء العملاء عن خدمة العبور والخدمات الملاحية المتعلقة بها، ووضع آلية لضمان مشاركة العملاء فى توجيه السياسات التسويقية للهيئة خلال الفترات المقبلة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم دور الشباب، وذلك عبر تكوين مجموعة عمل من شباب العاملين بالهيئة لعرض رؤيتهم وأفكارهم للتطوير، وطرق التغلب على أبرز التحديات التى تواجه هيئة قناة السويس.

Advertisements

وعرض رئيس الهيئة مُقترحا لعدد من المشروعات الاقتصادية التى تدرس الهيئة أن تضاف لأنشطتها، ومنها تطوير الترسانات التابعة للهيئة، ورفع كفاءة أحواض تقديم خدمات إصلاح السفن، وتنفيذ مبادرة لتنشيط حركة السفن السياحية واليخوت فى قناة السويس، وإنشاء مسارات كابلات للألياف الضوئية الدولية من خلال قناة السويس، مع التعجيل بإنشاء مركز لوجيستى لتخزين وإعادة تصدير الحبوب لتطوير تجارة الصب عبر القناة، والمساهمة فى إنشاء شركة خدمات بحرية متكاملة لخدمة السفن العابرة للقناة.

وأوضح أن تشغيل مجموعة أنفاق قناة السويس، "تحيا مصر" بالإسماعيلية، و"3 يوليو" ببورسعيد، قد ساهم بقدر كبير فى تيسير حركة المواطنين والبضائع من الدلتا إلى سيناء، وبالتالى زيادة عدد المركبات التى تعبر بين الجانبين بصورة كبيرة، واختصار زمن هذا المرور.

كما عرض تصورات إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة بما يدفع نحو حوكمة إدارتها، والنهوض بعملها، وتشغيلها بصورة أكثر فاعلية ورشادة لتحقيق عوائد أكبر، وتحسين أوضاع العاملين بها، وهو ما أثمر عن تحول عدد منها من الخسارة منذ سنوات، إلى تحقيق أرباح.

كما أشار إلى عدد من المبادرات التى ساهمت فى زيادة الإيرادات، وتقليص المصروفات فى الشركات التابعة، حيث شهدت شركة ترسانة السويس البحرية على مدار 3 مراحل تطوير البنية التحتية، وإصلاح 57 معدة وماكينة، وجار العمل على استكمال إصلاح 94 معدة أخرى، كما حقق التعاون بين شركة القناة للحبال وإحدى الشركات النرويجية لإنشاء مزارع جديدة بنظام الأحواض المغلقة لإنتاج 25 ألف طن سنويا من السمك، بمدينة القنطرة شرق، وإنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك على مساحة 25 ألف م2، بطاقة إنتاجية 2500 طن سنويا، بمدينة القنطرة شرق، لافتا إلى أن هذه الشراكة ستسهم فى تحقيق شركة القناة للحبال أرباحا تصاعدية، فضلاً عما توفره مشروعات الإستزراع السمكى من فرص العمل الجديدة.

كما عرض رئيس الهيئة جهود نقل الشركات التابعة إلى شرق القناة، وكذلك مساعى الدخول فى شراكات مع شركات أجنبية، لتبادل الخبرات، ومنها شراكة مع شركة روسية لإنشاء مشروع مشترك بمصنع الفيبرجلاس بترسانة بورتوفيق البحرية، بغرض بناء سفن مختلفة الأنواع والأغراض، وسيتم تزويد المصنع بالمعدات والآلات اللازمة، والمشروعات المقترح تنفيذها من جانب هيئة قناة السويس بدولة جامبيا، ومنها تطوير رصيف ميناء ينجول، وزيادة قدراته، بالإضافة إلى التعاون مع التأمين الصحى بالمملكة المتحدة.

كما عرض رئيس الهيئة الموقف الخاص بأبرز المشروعات القومية التى تمولها هيئة قناة السويس، وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى 15 أغسطس 2020، ومنها مشروع شرق بورسعيد، وكوبرى السكة الحديد الشرقى بمنطقة الفردان، ونفق الشهيد أحمد حمدى 2، وأنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، بتكلفة إجمالية 86 مليار جنيه.