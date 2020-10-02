الحكومة: لا رسوم جديدة على أمتعة الركاب بالسكك الحديدية

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى رسوم على المتعلقات الخاصة والشخصية للركاب، مُوضحةً أن المتعلقات الخاصة والشخصية التى يحملها الراكب مُعفاة تماماً من أى رسوم مالية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات التى تستهدف إثارة غضب مرتادى هذا المرفق الحيوي. وتناشد وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن (15047).

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