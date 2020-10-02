طقس اليوم الجمعة.. حار على جنوب سيناء والعظمى بالقاهرة 32

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلامى حسام الدين حسين والإعلامية ليندا ماهر، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25

دمياط العظمى 29 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23

السويس العظمى 33 والصغرى 24

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العريش العظمى 31 والصغرى 24

طابا العظمى 34 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26

الغردقة العظمى 36 والصغرى 28

الفيوم العظمى 33 والصغرى 24

بني سويف العظمى 34 والصغرى 25

المنيا العظمى 35 والصغرى 25

أسيوط العظمى 34 والصغرى 25