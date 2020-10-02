رئيس الوزراء يتابع مشروعات بهيئة قناة السويس.. مرور 14 ألف سفينة خلال 8 أشهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة موقف الأعمال والمشروعات بالهيئة.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع استمرار بذل الجهود من مختلف كافة العاملين بهيئة قناة السويس، سعيًا لتحقيق زيادة فى حجم المرور الآمن للسفن، والوصول به لـ 95 سفينة/يوم، بحلول عام 2023، إلى جانب العمل على تنويع الإيرادات من خلال الأعمال ذات الصلة بالمجرى الملاحى، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، خلال الاجتماع، بيانًا بحركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة من يناير 2020، وحتى 30 سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، منوهًا إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، حيث يصل طولها إلى 400م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5م، محملة بـ 23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.

ولفت إلى عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تُعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز"HDPE" ، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى بنجلاديش، حيث يبلغ طول 6 مواسير منها 620 م بقطر 2.3 م، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى إلى 500 م بنفس القطر، مضيفًا أن القناة شهدت أيضًا مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.

وفيما يتعلق بسياسات التسويق الأخضر، أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن شركة "أيكيا" قامت بتوجيه وكلاء الشحن التابعين لها لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح في رحلاتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب، وذلك إثر المخاوف المتعلقة بزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري خلال مسافات الإبحار الطويلة الناتجة عن احتراق الوقود والتأثيرات السلبية على البيئة، كما أشار إلى ما قامت به المنظمة البحرية الدولية، من إلزام للسفن باستخدام وقود ذى نسبة كبريت 0.5% لتقليل انبعاث اكاسيد الكبريت التي تضر البيئة.