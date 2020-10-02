الرئيس السيسي يهنئ رئيسي غينيا ونيجيريا بذكرى الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمدو بوهارى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

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