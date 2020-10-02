الحكومة تنفى وقف صرف منحة الإعانة للعاملين فى السياحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن لا صحة لوقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة، مُشددةً على استمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة، للعاملين بقطاع السياحة، بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1786 جنيهًا بما يمثل 100% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد القومي.

وأكدت الوزارة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سبق أن وافق على الصرف لـ 3237 منشأة لـ 201094 عاملًا بإجمالي مبلغ 208 ملايين و872 ألف جنيه، وجار حاليًا مراجعة المنشآت المقدمة لصرف دفعات أخري.

وتناشد وزارة القوي العاملة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.