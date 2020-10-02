الحكومة تنفى وجود عجز فى الأدوية: المخزون الاستراتيجى آمن

وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى عجز فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعى وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن.
وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات، وضخ أى كميات إضافية منها فى حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
وفى سياق متصل، أوضحت هيئة الدواء أنها تعمل حالياً من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين – الضغط – الرعاية - الطوارئ - السكر – الأورام - صبغات الأشعة -الشلل الرعاش - مشتقات الدم - المناعة - المحاليل الوريدية - التخدير - أدوية علاج أعراض فيروس كورونا)، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
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