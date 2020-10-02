عاجل.. الحكومة: استمرار حظر الشيشة فى المقاهى

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" فى المقاهي والكافيهات، عارٍ تمامًا من الصحة.





ونفى مجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق، تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" فى المقاهى والكافيهات، مُشدداً على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" فى المقاهى ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدراً لنقل العدوى، مشيراً إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهى والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفى إطار حرص الدولة على التصدى لانتشار فيروس كورونا، فإن هناك حملات رقابية ودورية يتم شنها من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهى والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بنسبة التشغيل، وتطبيق إجراءات التباعد وحظر تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى.

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