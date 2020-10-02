مديرية تموين المنيا تحرر 1263 مخالفة خلال حملات رقابية سبتمبر الماضى

قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية التموين بالمحافظة نجحت خلال شهر سبتمبر الماضى فى ضبط وتحرير 1263 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على جميع القطاعات الخدمية منها المخابز والأسواق والمنشآت العامة، وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم والمواد الغذائية وعلى المعروضات بهدف إحكام الرقابة والقضاء على الغش التجارى والتدليس والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.





أكد المحافظ، فى بيان صحفى، على ضرورة تكثيف تلك الحملات بصفة دورية ومستمرة، والعمل على القضاء على الفساد وظاهرة احتكار السلع، والتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية واحتياجات المواطنين، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع. من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه خلال الحملات على الأسواق والمخابز بجميع مراكز المحافظة، تم ضبط وتحرير 1263 مخالفة منها 844 مخالفة بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – تصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية أخرى متنوعة. وأضاف أنه تم ضبط وتحرير 379 مخالفة تموينية من خلال المرور على الأسواق تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محال تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير – مخالفات غش تجارى.

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