بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس البروفيسور ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس البروفيسور ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمدو بوهارى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يهنئ رئيسى غينيا ونيجيريا الاتحادية بذكرى الاستقلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.