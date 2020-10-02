محافظ القاهرة يقلل تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، فى بيان صحفى، إلى أنه تم النزول بالمجموع بعدد من المدارس التى بها أماكن شاغرة منها: مدرسة جلال فهمى الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات ليصبح الحد الأدنى بنين 255 درجة والحد الأدنى محافظات 260 درجة، وفى مدرسة الحديد والصلب الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات أصبح الحد الأدنى بنين 230 درجة والحد الأدنى محافظات 235 درجة، ومدرسة دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة نظام 5 سنوات الحد الأدنى بنين 240 درجة والحد الأدنى محافظات 245 درجة.

ومدرسة 15 مايو الفنية المتقدمة نظام 5سنوات مشترك الحد الأدنى بنين 230 درجة والحد الأدنى بنات 230 درجة والحد الأدنى محافظات 235 درجة، ومدرسة السلام الثانوية المعمارية نظام 3 سنوات الحد الأدنى بنين 205 درجة، ومدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات نظام 3 سنوات الحد الأدنى 230 درجة، ومدرسة رقى المعارف الثانوية الصناعية بنات نظام 3 سنوات الحد الأدنى 205 درجات، ومدرسة حلوان الثانوية الصناعية بنات نظام 3 سنوات الحد الأدنى 220 درجة، ومدرسة السيدة زينب المهنية بنين نظام مهنى الحد الأدنى 195 درجة إعدادية عامة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه بالنسبة للقبول بالمدارس التجارية / الفندقية للعام الدراسى 2020 / 2021 والخاص بالمدارس الفنية التجارية والفندقية (نظام السنوات الخمس) أصبح الحد الأدنى للمدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بالنزهة مشترك 235 درجة، وفى فصول تجارى نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الإعدادية أصبح الحد الأدنى لمدرسة سعد زغلول التجارية بنين (إدارة الشرابية التعليمية) 200 درجة، وفى المدارس الفنية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج (شعبة مطاعم خدمة وجبات سريعة) أصبح الحد الأدنى لمدارس الزيتون الثانوية الفنية التجارية (الزيتون)، والثانوية الفنية التجارية بنوبار (عابدين)، والثانوية الفنية التجارية بالمقطم (الخليفة والمقطم) 185 درجة.