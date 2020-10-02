عاجل.. السيسى: أتمنى الشفاء العاجل للرئيس الأمريكى وزوجته

وكتب الرئيس عبر صفحته على فيس بوك:" خالص تمنياتى بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء، حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم ".

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