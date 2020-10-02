وزير الإنتاج الحربى يحث العاملين بشركة أبو زعبل على بذل المزيد من الجهد

تفقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى"، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفقا لبيان صحفى، إلى الموقف الحالى للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التى تقوم بها لتطوير الأداء، ثم قام بزيارة خطوط الإنتاج بالشركة، والتى تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى.

وخلال الجولة التفقدية أكد الوزير "مرسى" أهمية استمرار شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة فى التعاون والتكامل مع الشركات التابعة للإنتاج الحربى لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية بالدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، كما حث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربى والوطن ككل.

وفى ختام الجولة، اجتمع الوزير برؤساء القطاعات والعاملين بالشركة وأجاب على استفساراتهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والاستثمار فى العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية، كما شدد على ضرورة التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

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وصرح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر بأن هذه الجولة التفقدية تعد هى أول جولة يقوم بها الوزير "مرسى" لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة منذ توليه الحقيبة الوزارية، وذلك عقب عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بها والموقف التنفيذى للمشروعات المشاركة فى تنفيذها، إلى جانب دورها فى التصنيع الحربى ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام فى شهر فبراير الماضى بافتتاح الشركة (مصنع 300 الحربى) والمتخصصة فى إنتاج الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف وذخائرها.