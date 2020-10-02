التعليم: لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إجبار المدارس الحكومية لأولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر"، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر" أو أى جهة أخرى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات أو توجيهات للمدارس بهذا الشأن، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أى تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

وفي سياق متصل، تم إصدار كتاب دورى بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسى الجديد 2020/2021، فى ظل الظروف الاستثنائية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وترتكز تلك الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة، مع ضرورة التأكيد على ألا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، كما تم التأكيد على دور القنوات التعليمية، كشريك أساسى فى شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة أسبوعياً لكل مادة على مدار 14 أسبوعاً.

كما حدد الكتاب الدورى ضوابط الحضور داخل المدرسة، حيث تقرر أن يكون الحضور فى المدرسة خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد فى الأعوام السابقة فى حال تحقيق التباعد الاجتماعى، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومين أسبوعياً بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائى فلا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا فى المدارس التي تعمل فترة واحدة، ولتوفير المسافات الآمنة فى التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعياً.