الرئيس السيسي يتمنى الشفاء العاجل لترامب وقرينته بعد إصابتهما بكورونا

تمنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص الشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي من فيروس كورونا . وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية بفيس بوك :" خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي ... وان يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الانسانية جمعاء .... حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم ". Advertisements

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