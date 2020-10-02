حديد الجارحى تتحمل قيمة التصالح عن 1000 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا

أعلن مجلس إدارة مجموعة الجارحي للحديد والصلب، بقيادة محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تحمل المجموعة قيمة التصالح في مخالفات البناء عن 1000 أسرة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظتي الجيزة والفيوم.

وذكرت مجموعة حديد الجارحي، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار دورها المجتمعي والتنموي وإيمانا منها بأهمية دعم جهود القيادة المصرية في إرساء منظومة بناء حضارية تليق بمكانة مصر.

كما دعت مجموعة حديد الجارحي، أصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية إلى الاقتداء بهذه الخطوة التي تساهم في إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي؛ فمصر تحتاج إلى الأيادي التي تعمل وتدعم أكثر من الحناجر التي تنتقد، كما أن نهوض مصر لا يمكن أن يحدث دون تضافر كل الجهود الرسمية وغير الرسمية.