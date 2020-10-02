النائب محمد حلاوة يعلن تحمله قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء لـ1000 حالة

قرر رجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ تحمل قيمة مقابل التصالح لـ1000 حالة، يخصص نصفها لمواطنى القليوبية الغير قادرين على دفع قيمة التصالح.
وقال النائب محمد حلاوة أ في بيان له نه "بشأن ضرورات دعم المواطن البسيط، واستمرار المبادرات التي أطلقتها كيانات سياسية واقتصادية وطنية، قرر رجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ أن يتحمل قيمة مقابل التصالح لـ1000 حالة، يخصص نصفها لمواطنى القليوبية الغير قادرين على دفع قيمة التصالح".
ودعا النائب محمد حلاوة كل رجال الأعمال الوطنيين أنم يقوموا بدورهم المجتمعى نحو أهالينا من المصريين البسطاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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