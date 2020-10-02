الزراعة تصدر العدد السادس لملخص بأهم الأنشطة الأسبوعية.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٥ وحتى ١ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

كما أعد المركز ملخص بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

والقى العدد الاسبوعي السادس، الضوء على اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الجهود المشتركة للوزارتين بشأن تحديث منظومة الري على مستوى الجمهورية؛ لترشيد استهلاك المياه، واستعراض للموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، فيما يتعلق بمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، فضلًا عن الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادي بتوشكي.

واشار الملخص الى الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ كفر الشيخ، للمركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان بسخا، التابع لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني الذي يتبع مركز البحوث الزراعية، وتفقد بعض منتجات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وذلك ضمن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الى محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

واوضحت النشرة الاسبوعية الى ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلي الوزارات والجهات المعنية، لاستعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بنشاط الهيئة، فضلا عن اجتماعه ووفد بنك الاستثمار القومي، برئاسة محمود منتصر الرئيس التنفيذي للبنك، لمناقشة المديونيات المتعلقة بالبنك لدى الهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

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وخلال الاسبوع ذاته، ألقى وزير الزراعة كلمة مصر في الاحتفال باليوم العربي للزراعة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت شعار: " تحقيق ازدهار الريف العربي ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا"، كما اجتمع مع فريق عمل تطوير تحديث منظومة الري الحقلي بالوزارة بحضور مديريات الزراعة التي ينفذ فيها المشروع، حيث تم تكليف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والرئيس التنفيذي للمشروع، بالتوسع في عقد ندوات توعوية وارشادية في هذه المحافظات لشرح اهمية هذه المنظومة للمزارعين، كما اجتمع مع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري ومجموعة العمل المتخصصة بالبنك؛ لمناقشة آليات وسبل دفع التمويل للمستفيدين من الأنشطة الزراعية خاصة مشروعات مراكز تجميع الألبان، كما تناول الاجتماع أيضا دفع تمويل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأطلقت الوزارة، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الفاو، وصندوق الإيفاد، وبرنامج الغذاء العالمي، حملة توعوية على مستوى القطر المصري باستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، تحت شعار: "صحتنا راس مالنا.. وزرعتنا كل أملنا" للتوعية بضرورة استمرار المجتمعات الريفية سواء في مصر، للحفاظ على اتخاذ التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما قام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة للمخلفات الزراعية بزيارة لمحافظة الشرقية لمتابعة تنفيذ أعمال المنظومة من جمع وكبس لقش الارز، والمرور على المواقع المخصصة لذلك، وذلك ضمن متابعة اعمال جمع وتدوير قش الارز، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين.

وذكر الملخص انه تم ععقد اجتماعا فنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث العلاقات الزراعية بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية والدكتور احمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلب الجانب الروسي، لبحث بعض القضايا المتعلقة بتصدير اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية المصرية التي تصدر الي السوق الروسية والتي من اهمها البطاطس المصرية.

وضمن انشطة مركز البحوث الزراعية خلال ذات الفترةأدخل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة جهازين جديدين إلى مجموعة عمل تحاليل العناصر الثقيلة، والتي تعد الأفضل في تحليل العناصر المعدنية المختلفة في جميع المواد سواء كانت غذائية او مياه، كما أنهى المعمل المركزي للحشائش الدورة التدريبية، التي نظمها بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تحت عنوان: الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، كما نفذ معهد بحوث امراض النباتات دورة تدريبية، بمديرية الزراعة بالنوبارية تحت عنوان: "تشخيص أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية و البستانية و الطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن و الفعال للمبيدات الزراعية"، كذلك نظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بمحافظة الوادي الجديد حول اهم عمليات الخدمة التي تؤثر علي انتاج وجودة وتسويق ثمار نخيل البلح.

واعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، انه تم تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن الحملة التي اطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدأت في 19 سبتمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية، كما شارك الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في اجتماع الدائرة المستديرة لدول حوض البحر المتوسط بمناسبة اليوم العالمى للسعار، وذلك برئاسة مشتركة بين دولتي الجزائر واليونان.