مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية تنقل على متنها 5700 راكبا

تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الجَمعة، 55 رحلة جوية بمعدل لنقل 570‪0 آلاف راكبا بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "امستردام، أثينا ، بودابست ، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت ، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، لارناكا، چوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، اربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، المدينة المنورة.

بالاضافة الي ثلاث رحلات إلي كل من دبي و الرياض و رحلتين إلي كل من اسطنبول، أبوظبي، الدمام و 4 رحلات جوية إلي جدة و 8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، و ثلاث رحلات إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان و طابا، و 8 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 570‪0 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.