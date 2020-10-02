محافظ الجيزة: تلقينا 80 ألف طلب تصالح.. ونسعى للوصول إلى صفر مخالفات بناء

شدد أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإلتزام بالمعايير المعلنة للتعامل مع طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين دون تجاوز قد يعرض المسئول عنه للمسائلة القانونية ومتابعة أعمال اللجان الفنية لضمان الكفاءة والنزاهة.





وأكد راشد ضرورة استلام كل الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لحين البت فيها من قبل اللجان الفنية والحفاظ على البيانات الخاصة بحالات التصالح وتوثيقها إلكترونيا، لافتا إلى أنه تم تلقى 80 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى صفر مخالفات بناء لبدء صفحة جديدة فى منظومة البناء.

وأكد محافظ الجيزة أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالقرى لما له من أثر كبير فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص ورفع المعاناة عنهم مشيرًا إلى أن القرى ستشهد طفرة فى مشروعات البنيه الأساسية والتحتية خلال المرحلة المقبلة.

وكلف المحافظ باستمرار التنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى والجهات المعنية فيما يتعلق بمواجهة الأمطار والسيول وارتفاع منسوب مياه النيل والتأكد من اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهتها وتكثيف حملات التوعية للمواطنين عبر خطة استباقية لذلك إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الأماكن المعرضة لذلك والمحتمل تضررهم باتباع كل الوسائل التى تضمن سلامتهم.

وأوضح راشد أنه هناك مخطط لإقامة عدد من المقالب الصحية والمحطات الوسيطة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والمدن، مشددا على رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة رفع نواتج تطهير الترع والمصارف والمخلفات أولاً بأول والقضاء على ظاهرة حرق المخلفات حفاظاً على البيئة.

وأوضح المحافظ للحضور أهمية دور الإدارة المحلية كأقرب أجهزة الدولة من المجتمع وأكثرها إحتكاكاً مع المواطنين، مؤكدا ضرورة الإندماج مع أفراده لرصد مشكلاتهم ووضع الحلول لها ومنع إستغلالهم من قبل الفئات الضالة والتى تسعى لإستخدامهم كذريعة لزعزعة استقرار الوطن وطمس أثار التنمية.