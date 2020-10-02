الخريطة الكاملة لأماكن اختبارات القدرات بالجامعات في تنسيق الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالى عن انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية فى كليات "الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون" - الكليات التكنولوجية) والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت. وحددت وزارة التعليم العالى بيانا بأماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة فيما يخص كليات الفنون التطبيقية، محافظات القاهرة – الجيزة، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان) فى تخصصات النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفى – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست (من خريجى المعاهد الفنية الصناعية)، ومحافظات الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية ، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها . أما محافظات الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط . ومحافظات بنى سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف . 2- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة ): أما اختبارات كليات الفنون الجميلة عمارة تخصص معمارى تجرى محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة) . وتجرى محافظات الاسكندرية البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة) كما تجرى طلاب محافظات المنيا – اسيوط –الوادى الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الاقصر – جنوب سيناء- بنى سويف اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا(عمارة) . 3- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( فنون ) :يجرى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك وتخصص ( فنون ) المعهد الفنى لترميم (ترميم دقيق – ترميم معمارى – ترميم اثار)الآثار. Advertisements ويؤدى طلاب محافظات الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ فى كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون ) كما يؤدى طلاب محافظات بنى سويف - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – جنوب سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون ) . أما طلاب محافظات قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر وبالنسبة اختبارات الجامعات التكنولوجية(لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات ودبلوم الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية ، يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة–الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر – مطروح اختبارات القدرات فى الكلية التكنولوجية بجامعة القاهرة الجديدة التكتولوجية- التجمع الخامس وحددت وزارة التعليم العالى لطلاب الدبلومات بمحافظات ‏الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية أداء اختبارات القدرات فى مقر الكلية التكنولوجية بجامعة الدلتا التكتولوجية بقويسنا (محافظة المنوفية) أما طلاب محافظات ‏بنى سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر ، يردون اختبارات القدرات فى الكلية التكنولوجية بجامعة بنى سويف التكنولوجية محافظة بنى سويف.

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