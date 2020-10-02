سفير ألمانيا بالقاهرة: نرتبط بأواصر الشراكة الوثيقة مع مصر منذ عقود طويلة

أكد الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن بلاده ترتبط بأواصر الشراكة الوثيقة مع مصر منذ عقود طويلة وهناك العديد من المؤسسات الألمانية التي تعمل في البلاد و تعد شاهدة علي هذا الارتباط العميق غير التقليدي في المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي .

جاء ذلك في كلمة للسفير والتي وزعتها سفارة ألمانيا بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية الذي يوافق غدا السبت .

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وأشار السفير إلي أن العمل في السفارة يرتكز علي التعاون الوثيق مع شركائنا بمصر ومع ممثلي المؤسسات الألمانية والزملاء في السلك الدبلوماسي لتحقيق أهداف أخري .

وتابع قائلا:-إننا نحتفل كل عام بمقر بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج وهنا في القاهرة بعيد الوحدة الألمانية الا أن عام 2020 يعتبر عاما شديد الخصوصية ، إذ يشهد حلول 30 عاما علي إعادة توحيد ألمانيا موضحا أنه بعد مرور 45 عاما علي تقسيم ألمانيا و 28 عاما علي إقامه حائط برلين التأم الشطران وعادا إلي أصلهما .

وأوضح أن إعادة توحيد ألمانيا نتج عنه بزوغ فجرعصر جديد في التاريخ الأوروبي حيث ترتب علي ذلك لم يكن انتشار لم يكن يتصوره أحد في ذلك الحين فكرة أوروبا الواحدة بدءا من مدينة تالين وانتهاء بمدينة صوفيا .