البيئة: إجراءات مشددة للحد من نوبات تلوث الهواء

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حيث قامت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تم التفتيش على 2878 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 410 وتوقف عدد 2278 عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد 190 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأوضحت فؤاد أن إجمالى ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة قد بلغ حوالى 200 ألف طن بالموقع التى تم فتحها تحت إشراف وزارة البيئة والزراعة، وقد قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد 102 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.
وأشارت فؤاد إلى حرص الوزارة على تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 9698 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة 7474 سيارة و مخالفة 2224 للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوى، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 5449 نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.
ووصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب و الفيس بوك والخط الساخن إلى 111 بلاغ تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية، وتم التعامل معها.
وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفورى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة.
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