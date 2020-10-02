وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد

افتتح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ محمد يونس، نيابة عن المحافظ، 6 مساجد، منها خمسة بقرى الحامول ومسجد بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، وأدى الصلاة بمسجد "قرية 77 المنصور" التابعة لمركز الحامول.





وقال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فى كلمته التى ألقاها وكيل الأوقاف نيابة عنه، إنه تم افتتاح 12 مسجداً خلال الأيام الماضية وتم اليوم افتتاح ستة مساجد أخرى بتكلفة 28 مليونا و395 ألف جنيه، ضمن 19 مسجداً ما بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً بإعمار وإنشاء المساجد، فبلغ عدد المساجد بها 4 آلاف و50 مسجداً.

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